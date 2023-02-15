В ВОЗ назвали крупнейшее стихийное бедствие за столетие

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Кравцев Сергей
Землетрясения в Турции и Сирии стали самым сильным стихийным бедствием в регионе за последнее 100 лет. Об этом заявил Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Politico".
Ханс Клюге. Фото: из открытых источников
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По его словам, эксперты ВОЗ все еще продолжают изучать масштабы произошедшего. В результате землетрясений в регионе погибли боле 36 тысяч человек, также по меньшей мере 26 млн человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи.
По данным турецких властей, около 80 тысяч человек находятся в больницах, что создает огромную нагрузку на систему здравоохранения, которая сама сильно пострадала от стихийного бедствия.
Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.
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Также издание "Комментарии" сообщало — во вторник, 14 февраля, состоялось девятое заседание министров обороны стран НАТО и партнеров в формате "Рамштайн". "Самолетный вопрос" пока продвигается не так скоро, как нам бы хотелось. Но есть определенные подвижки по другим позициям. Какие ожидания оправдались, какие нет? Что могло остаться за кулисами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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