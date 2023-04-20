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В Верховной Раде назвали сумму, которая нужна для восстановления энергосистемы

Общий ущерб, нанесенный энергосистеме Украины ударами российских ракет и дронов, оценивается в миллиарды долларов

сегодня, 17:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Украине нужно более 1 миллиарда долларов на срочное восстановление энергосистемы к зиме. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

В Верховной Раде назвали сумму, которая нужна для восстановления энергосистемы

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

"До следующей зимы, не говоря уже о каком-то дальнейшем развитии, нам нужно более 1 миллиарда долларов на срочное восстановление энергосистемы. Ну, это минимум 40 миллиардов гривен", — отметил Андрей Герус.


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Председатель профильного комитета добавил, ущерб, нанесенный энергосистеме Украины ударами российских ракет и дронов, оценивается в миллиарды долларов.

Отметим, к компании "Укрэнерго" сообщили, что российский агрессор выпустил с октября прошлого года 1200 ракет и дронов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. К сожалению, более 250 ракет и дронов попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей (около 80% из них уже возвращено в работу). Повреждения той или иной степени получили все украинские тепловые и гидроэлектростанции. О чем говорят озвученные данные? Какие основные потребности при подготовке к новому отопительному сезону? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — российские захватнические войска в течение суток ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136". Генштаб ВСУ сообщил, что 21 из них сбиты силами украинской ПВО. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что увеличением атак с помощью "Шахедов" россияне пытаются компенсировать нехватку точных ракет. Есть ли панацея от атак дронов и вообще дистанционных ударов со стороны оккупантов? Как изменилась тактика россиян в этом смысле? Что можем противопоставить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/live/PMlmW64xFjg?feature=share
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