В "Укрэнерго" рассказали, где сейчас самая сложная ситуация с электричеством

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация в центральном регионе и Киеве. Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook, в связи с этим всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к запуску аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"На утро 21 декабря сохраняются значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время ситуация в центральном регионе, включая Киев, все еще остается тяжелой. Энергетикам нужно еще время для стабильных подключений.

В компании уточнили, что причина, почему не удается перейти к стабильным плановым отключениям и постоянно приходится прибегать к аварийным отключениям из-за того, что враг не прекращает обстрелы электросетей.

Также отмечается, что "Укрэнерго", операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы изменить ситуацию с электроснабжением по всей территории Украины.

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