В Укрэнерго дали оптимистичный прогноз по восстановлению электроснабжения

Энергосистема Украины может выйти на графики плановых отключений света уже в эти выходные. Однако, сегодня, 26 ноября, определены лимиты, которые позволяют сделать отключение электроэнергии менее длительными. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что пока что происходит набор мощностей на атомных станциях, в частности, на Ривненской АЭС.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Процент покрытия потребления будет расти, хотя уже не так стремительно, как мы восстанавливались после системной аварии, которая произошла во вторник. Мы планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом 25%. Это показатель близкий к тому, что был до последнего обстрела, но он все еще будет немного больше. Поэтому графики ограничений будут оставаться, но у нас есть надежда, что на выходных удастся войти в какой-то плановый режим", — рассказал Владимир Кудрицкий.

По его словам, прогнозировать очень сложно, но на плановые отключения электроэнергии по всей стране Украина может перейти даже раньше, чем в понедельник, но пока что точный прогноз сделать невозможно. Все будет зависеть от того, как украинская энергосистема будет набирать мощности.

"Обещать не могу, увидим, как пройдет суббота. Сейчас мы немного изменили тактику и доводим до облэнерго не объем ограничений, а лимит потребления по области", — пояснил Владимир Кудрицкий.

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