В Укрэнерго дали оптимистичный прогноз по восстановлению электроснабжения

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Кравцев Сергей
Энергосистема Украины может выйти на графики плановых отключений света уже в эти выходные. Однако, сегодня, 26 ноября, определены лимиты, которые позволяют сделать отключение электроэнергии менее длительными. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что пока что происходит набор мощностей на атомных станциях, в частности, на Ривненской АЭС.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
По его словам, прогнозировать очень сложно, но на плановые отключения электроэнергии по всей стране Украина может перейти даже раньше, чем в понедельник, но пока что точный прогноз сделать невозможно. Все будет зависеть от того, как украинская энергосистема будет набирать мощности.
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