Собирается ли враг в ближайшее время нападать с севера: в ГУР дали разъяснение

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Кравцев Сергей
Провокации со стороны России возможны всегда, но в ближайшее время враг не планирует нападать со стороны северных границ. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице ГУР Минобороны Украины в Facebook.
ГУР Минобороны. Фото: FACEBOOK ГУР
В украинской разведке отмечают, что в украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности.
В ГУР отметили, что цель такой информационной спецоперации – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге Украины и заодно показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов также указывал на то, что враг распространяет информацию, что РФ готовится к возможному "обострению" на границе.
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