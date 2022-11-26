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Собирается ли враг в ближайшее время нападать с севера: в ГУР дали разъяснение

Информация о планах врага атаковать Украину с севера не соответствует действительности

сегодня, 08:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Провокации со стороны России возможны всегда, но в ближайшее время враг не планирует нападать со стороны северных границ. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице ГУР Минобороны Украины в Facebook.

Собирается ли враг в ближайшее время нападать с севера: в ГУР дали разъяснение

ГУР Минобороны. Фото: FACEBOOK ГУР

В украинской разведке отмечают, что в украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности.

В ГУР отметили, что цель такой информационной спецоперации – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге Украины и заодно показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов также указывал на то, что враг распространяет информацию, что РФ готовится к возможному "обострению" на границе.

"Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному "обострению обстановки" на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября. При этом, им ожидается, что "НАТО и Украина потребуют захватить границы миролюбивой Беларуси и России"", – сообщил Громов на брифинге 24 ноября.

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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid02BfjHNBZjFqcWQGeR6TJCxsgfgaaHfQgeP4PhJGryHCd5aqBmp4vesmTxkSoTvmPil
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