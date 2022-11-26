В США рассказали, почему Москва чаще начала соглашаться на обмен пленными

Волна возмущения, которая активно распространится информпространством заставляет Кремль более охотно соглашаться на обмен пленными. Таким шагом российское руководство хочет показать, что оно заботится о своих гражданах, которые отправились на войну в Украине и попали в плен. Активность в этом направлении увеличилась после того, как семьи мобилизованных начали выходить на протесты после того, как их мужья стали пропадать без вести. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).

Обмен пленными. Фото: Телеграмм Андрея Ермака

Институт предполагает, что российское министерство обороны, вероятно, увеличило частоту обменов военнопленными, чтобы смягчить недовольство в информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных.

ISW отмечает, что российские и украинские источники сообщили о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября. Так, 23 ноября обменяли 35 российских пленных на 35 украинских пленных, 24 ноября стороны обменялись 50 военнопленными, а 25 ноября прошел обмен в формате 9 на 9.

Аналитики института считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является переломным моментом, поскольку в последние месяцы российское министерство обороны было заметно сдержанным в проведении таких обменов и подвергалось критике за явное неуважение к своим военнопленным.

"Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, частично призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последней серии обменов в относительно нейтральном тоне", — говорится в сообщении института.

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