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В США рассказали, почему Москва чаще начала соглашаться на обмен пленными

Российские и украинские источники сообщили о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября

сегодня, 08:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Волна возмущения, которая активно распространится информпространством заставляет Кремль более охотно соглашаться на обмен пленными. Таким шагом российское руководство хочет показать, что оно заботится о своих гражданах, которые отправились на войну в Украине и попали в плен. Активность в этом направлении увеличилась после того, как семьи мобилизованных начали выходить на протесты после того, как их мужья стали пропадать без вести. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, почему Москва чаще начала соглашаться на обмен пленными

Обмен пленными. Фото: Телеграмм Андрея Ермака

Институт предполагает, что российское министерство обороны, вероятно, увеличило частоту обменов военнопленными, чтобы смягчить недовольство в информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных.

ISW отмечает, что российские и украинские источники сообщили о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября. Так, 23 ноября обменяли 35 российских пленных на 35 украинских пленных, 24 ноября стороны обменялись 50 военнопленными, а 25 ноября прошел обмен в формате 9 на 9. 

Аналитики института считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является переломным моментом, поскольку в последние месяцы российское министерство обороны было заметно сдержанным в проведении таких обменов и подвергалось критике за явное неуважение к своим военнопленным.

"Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, частично призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последней серии обменов в относительно нейтральном тоне", — говорится в сообщении института.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-25
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