В Украину возвращаются морозы и снег: синоптик рассказала, где ожидать похолодания

Начало апреля для украинцев ознаменовалось не только многочисленными шутками, но и весьма капризной погодой на территории всей страны. По словам отечественного синоптика Натальи Диденко, предстоящая неделя тоже не собирается радовать особенно весенней погодой. Подробно об этом специалистка рассказала в своем прогнозе на личной Facebook-странице.

В Украину возвращаются заморозки и снег. Фото из открытых источников

Уже с 6 апреля Украине следует ожидать прихода циклона и различных атмосферных фронтов. Эти "гости" принесут за собой возобновление снегопадов и низких температур. Больше всего от таких погодных изменений "пострадают" западные области.

Днем во вторник, 6 апреля, на Западе будет держаться температура на уровне +3...+8 градусов, местами ртутные столбики опустятся до нуля. Любителям побывать в горах стоит одеваться теплее, ведь Карпаты "порадуют" морозом от -3 до -8. Также западные области накроет осадками: местами снег, местами снег с дождем.

Циклон "остановится" в центральной Украине, что скажется на более теплой погоде в других регионах Украины. Южные, восточные и местами центральные области могут рассчитывать на плюсовую температуру на уровне 9-13 градусов. Впрочем, следует учесть, что ветер будет резким и порывистым, он будет мешать установиться вполне теплой и приятной весенней погоде.

Кроме того, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях вполне вероятны небольшие дожди. Как утверждает Наталья Диденко, жители остальных регионов могут во вторник обойтись без зонтика.

Для столицы 6 апреля будет облачным, возможно, дождливым, но относительно теплым — +10...+13 градусов.

Уже 7 и 8 апреля погода в большинстве регионов Украины может осложниться: следует ожидать дождей, местами с мокрым снегом. На севере даже возможно налипание мокрого снега.

По словам синоптика, более привычное для этого периода времени весеннее тепло вернется в страну уже на выходных. Осадков станет меньше, а температурные столбики поползут вверх.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какой прогноз погоды на весь апрель сделали специалисты Гидрометцентра.

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