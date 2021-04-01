Какой будет погода в апреле: появился прогноз Укргидрометцентра

В апреле 2021 года в Украине погода не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, что и в предыдущие годы. Об этом говорится в месячном прогнозе Украинского гидрометеорологического центра на официальном сайте.

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По данным метеорологов, средняя месячная температура будет достигать от 8 до 11 градусов тепла. Немного ниже показатели прогнозируются в горах — 5-6 градусов тепла. В Укргидрометцентре добавили, что такие показатели близки к средним многолетним значениям.

Ненормированных осадков также не ожидается. По прогнозу, месячное количество осадков составит 30-57 мм. Чуть больше — 62-88 мм — в Карпатах. В сообщении отмечается, что такое количество осадков соответствует границам средних многолетних значений.

Согласно короткой климатической характеристики апреля, абсолютный минимум температуры воздуха составляет 6-16 градусов мороза. Тогда как в Карпатах и на северо-востоке до 17-22 градусов мороза, а на Львовщине и крайнем юге — местами 3-5 градусов мороза.

Зато максимальная температура воздуха находится на уровне 26-33 градуса тепла, а в горах этот максимум достигает 21-22 градуса тепла.

Напомним, когда Солнце активно — возникают магнитные бури. Происходит это каждый месяц, поэтому апрель не стал исключением. Согласно данным, в этом месяце Землю накроет волна небольших магнитных бурь. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле будет несколько дней, когда будет наблюдаться повышенная солнечная активность и они будут незначительными.

Как сообщалось, скорее всего, текущий апреля мы будем вынуждены провести на карантине. Но не стоит расстраиваться, в этом месяце киноманов ждет множество захватывающих сериалов, которые помогут отвлечься и скрасят весенние вечера. Известно, когда выйдут самые ожидаемые сериалы этого месяца.

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