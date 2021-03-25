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Какой будет погода на Пасху

На Пасху тепла ждать не стоит

сегодня, 11:10
Автор:

Кириєнко Анна

Пасха — любимый светлый праздник для многих верующих. Обычно украинцы отмечают Пасху в тесном семейном кругу. Некоторые граждане отправляются на пикник. Но какую погоду нам подарит природа в этот день? Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань изданию "Апостроф".

Какой будет погода на Пасху

Погода на Пасху 2021 - прогноз. Фото: ethnomir.ru

Эксперт передает, что жаркой погоды ожидать не стоит. Присущего маю тепла в этом году не будет.

Май по погоде будет похожим по апрель — солнечно, но прохладно. Местами температура достигнет 12 градусов тепла. Значительных осадков не предвидится.

В связи с такой погодой, синоптик предупреждает, что 2021 год может стать самым неурожайным за последние семь лет.

Стоит отметить, что в прошлый год на Пасху была теплая и солнечная погода по всей территории Украины. А весна 2020 стала аномально теплым временем.

Поскольку в этом году праздник приходится на воскресенье, следующий день (3 мая) также будет выходным. Католики в Украине будут отмечать Пасху 4 апреля 2021. Это говорит о том, что разница между католической и православной Пасхой в этом году составит почти месяц, а иногда эта разница достигает и полутора месяцев.

Напомним, что "Комментарии" сообщали как долго можно хранить пасхи, пасхальные яйца и творожную пасху. Как продлить сроки хранения продуктов и когда угощение уже нельзя употреблять, читайте в нашем материале.

Также, ранее сообщалось, как покрасить яйца натуральными красителями. Подготовка к празднику Пасхи — увлекательный и радостный процесс, особенно, если в нем принимают участие дети. Больше всего им нравится рисовать и украшать яйца. А чтобы избежать химии, используйте для окрашивания натуральные продукты. Какие именно, читайте здесь.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2021-03-24/narodnyiy-sinoptik-dal-prognoz-pogodyi-na-pashu-2021-ukraintsev-jdet-nepriyatnyiy-syurpriz/226761
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