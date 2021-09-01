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В Украину возвращается контроль за соблюдением карантина: мониторинг начнут с Киева

В Госпродпотребслужбе констатируют, что разъяснительных работ по карантинным мероприятиям недостаточно

сегодня, 20:10
Автор:

Кравцев Сергей

Со следующей недели в Киеве вновь появятся мобильные группы контроля за соблюдением противоэпидемического режима. Первым делом "под прицелом" мобильных групп окажутся школы и университеты. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

В Украину возвращается контроль за соблюдением карантина: мониторинг начнут с Киева

На Украину надвигается эпидемия Фото: УНИАН

Чиновник отметил, люди перестали обращать внимание на разъяснительную работу относительно пандемии коронавируса. Поэтому нет другого выхода, кроме как существенно усиливать контроль.

Олег Рубан отметил, рост новых заражений на коронавирус – это и есть следствие того, что люди слишком рано расслабились в борьбе с инфекцией. Мэр Киева Виталий Кличко поручил начать контроль за соблюдением противоэпидемических норм. Первым делом мобильные группы отправятся в школе и вузы, где с 1 сентября большое скопление людей.

Также читайте на портале "Комментарии" — министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал вероятность введения общенационального локдауна уже в ноябре. По словам министра, перед тем, как принять решение о карантине власти будут брать во внимание постановление № 1236, согласно которому вводится локдаун. Если будет превышено число минимально допустимого количества заражений на коронавирус, то придется вводить ограничения.

Читайте на "Комментариях" — Виктор Ляшко объяснил, почему провалил свое обещание о 10 млн прививок за лето. Перед тем как занять пост главы Минздрава Виктор Ляшко дал обещание, что за лето удастся вакцинировать 10 млн соотечественников. Ляшко считает, что обещание ему удастся выполнить, нужно всего лишь 10-15 первых дней сентября.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/12363-v-kieve-snova-zapustyat-gruppy-kontrolya-za-koronavirusom-gosprodpotrebsluzhba
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