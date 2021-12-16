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В Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами: когда похолодает

Со вторника, 21 декабря, в стране изменится погода

сегодня, 14:54
Автор:

Елизавета Черных
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В пятницу, 17 декабря, температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+3 градусов. Но уже со вторника, 21 декабря, страну накроет холодный арктический воздух с морозами. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.  

В Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами: когда похолодает

В Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами - фото из открытых источников

По словам специалиста, пятница принесет в Украину осадки — периодически мокрый снег, а на юго-востоке — з дождем. Она отметила, что над страной будет продолжать "висеть облачность". 

Диденко предупредила жителей западных регионов, что 17 декабря ожидается штормовой ветер, поэтому следует быть осторожными, особенно "под балконами и большими деревьями". 

В столице в пятницу прогнозируется мокрый снег, а столбики термометров опустят до 0...+3 градусов. 

Но уже с 21 декабря украинцам следует готовиться к серьезному похолоданию с морозами. 

Напомним, что ранее Наталья Диденко уже предупреждала жителей Украины об изменениях погоды. В частности, синоптик прогнозировала похолодание со следующей недели, местами до 18 градусов мороза. Потому специалист посоветовала гражданам утепляться как можно быстрее, а также проверить системы отопления. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в ближайшее время в стране установится снежный покров, а в горных  регионах страны может выпасть до полуметра снега. Такие существенные осадки в Карпатах могут привести к росту лавинной опасности. Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в целом погода в средине декабря будет больше похожа на ноябрьскую. 

Также на портале можно узнать, какой будет погода в Украине в новогодние и рождественские праздники. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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