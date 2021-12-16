В Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами: когда похолодает

В пятницу, 17 декабря, температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+3 градусов. Но уже со вторника, 21 декабря, страну накроет холодный арктический воздух с морозами. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами - фото из открытых источников

По словам специалиста, пятница принесет в Украину осадки — периодически мокрый снег, а на юго-востоке — з дождем. Она отметила, что над страной будет продолжать "висеть облачность".

Диденко предупредила жителей западных регионов, что 17 декабря ожидается штормовой ветер, поэтому следует быть осторожными, особенно "под балконами и большими деревьями".

В столице в пятницу прогнозируется мокрый снег, а столбики термометров опустят до 0...+3 градусов.

Но уже с 21 декабря украинцам следует готовиться к серьезному похолоданию с морозами.

Напомним, что ранее Наталья Диденко уже предупреждала жителей Украины об изменениях погоды. В частности, синоптик прогнозировала похолодание со следующей недели, местами до 18 градусов мороза. Потому специалист посоветовала гражданам утепляться как можно быстрее, а также проверить системы отопления.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в ближайшее время в стране установится снежный покров, а в горных регионах страны может выпасть до полуметра снега. Такие существенные осадки в Карпатах могут привести к росту лавинной опасности. Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в целом погода в средине декабря будет больше похожа на ноябрьскую.

Также на портале можно узнать, какой будет погода в Украине в новогодние и рождественские праздники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!