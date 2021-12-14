До 18 градусов мороза: синоптик рассказала , когда в Украине серьезно похолодает

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Елизавета Черных
По словам синоптика Натальи Диденко, в среду, 15 декабря, в стране ожидается температура воздуха в пределах -2...+2 градусов. Но уже со следующей недели Украину накроет серьезное похолодание, местами до 18 градусов мороза. Прогноз специалист обнародовала на странице в Facebook.
Синоптик рассказала , когда в Украине серьезно похолодает - фото из открытых источников
Синоптик отметила, что в ближайшую ночь более холодная погода ожидает жителей западных областей, столбики термометра опустятся до 10....4 градусов мороза.
На Юге страны в среду ожидается мокрый снег и дождь, кроме Запорожья, осадки также вероятны и в центральных областях и в Харьковской области.
В Карпатах 15 декабря прогнозируется снег.
В Киеве существенных осадков не предвидится, а температура будет составлять порядка нуля градусов.
По словам Диденко, с 21 по 23 в Украине существенно похолодает. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -12...-18 градусов, а днем ожидается порядка 5...10 градусов со знаком "минус".
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что синоптик Игорь Кибальчик спрогнозировал в некоторых регионах страны обильные осадки, места до полуметра снега и дальше больше. В целом погода, по прогнозу специалиста, будет больше похожа на ноябрь, чем на средину зимнего месяца.
Также синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на новогодние праздники.
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