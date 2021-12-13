Зима будет недолгой: синоптик рассказала, почему весна придет уже в феврале

Новогодние праздники уже привычно для украинцев пройдут без снега, потому что из-за перепада температур снежный покров просто не успеет сформироваться. К тому же морозного февраля в этом году можно не ждать. В феврале погода будет больше напоминать март, потому как на термометре будет от 0 до +2. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Фактам" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Погода. Фото: supersadovnik

Специалист отметила, из-за постоянных перепадов температур, что вызвано стремительным потеплением, метеорологах очень сложно спрогнозировать температуру погоды. Но вот с определением – будет ли много осадков или нет, с определением будет погода солнечной или пасмурной – сбоев быть не может.

Вера Балабух отметила, что морозы зимой все же будут, но они будут кратковременными. Причиной теплых воздушны масс зимой является струйное течение, которое с большой скоростью вращается вокруг полюса и не дает холодному воздуху проникать на европейский регион. Как только скорость этого потока снижается – минусовые температуры тут же распространяются на юг.

Метеоролог отмечает, что эта зима будет даже теплее, чем предыдущая. Позади половина декабря и уже можно сказать, что он будет теплее обычного. Еще больше удивят январь и февраль. В двух самых холодных месяцев зимы температура воздуха может быть на 2-3 градуса теплее обычного. Традиционных февральских морозов в этом году ждать не стоит. Скорее всего, уже с февраля стоит ждать весеннюю погоду с плюсовой температурой или температурой ближе к нулю.

Читайте также на портале "Комментарии" — синоптики спрогнозировали в декабре дождь вместо снега.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!