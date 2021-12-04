Декабрьский холод, осадки в виде дождя и снега: погода принесет сюрприз на выходные

Сегодня, 4 декабря, на всей территории нашей страны существенно снизится температура воздуха. Придет декабрьский холод. В дневное время столбики термометров на большинстве территорий будут лишь немного плюсовать, будет только +1 +3 градуса, только на восточных и южных территориях станет теплее+ 5+ 9 градусов, а на территории Крыма — до +11 градусов. Вместе с тем синоптики прогнозируют осадки в регионах юго-востока. Там будут дожди, местами будет падать мокрый снег. Во всех практически регионах будет небольшая облачность. Об этом сообщает УНИАН.

Сегодня в большинстве областей Украины температура не поднимется выше +3° (фото из открытых источников)

В частности, на западных территориях нашего государства столбики термометров будут показывать +1+3 градуса, дождей здесь не предполагается.

Синоптики информируют, где в субботу будет холоднее всего — это северные регионы, где будет плюсовать лишь минимально+ 1+ 2 градуса, но осадков здесь тоже не будет. В столице нашей страны будет сегодня прохладная погода, на других территориях будет небольшая облачность, — объясняют метеорологи.

В центральные регионы также придет декабрьский холод, будем наблюдать небольшую облачность.

На больших восточных территориях тепло будет не везде, прогнозируют синоптики центра. В Харькове и регионе будет+ 2 градуса, в Донецком и Луганском регионе будет плюсовать больше +7 +9 градусов. Вместе с тем здесь в выходные будут осадки. Пройдут дожди, в некоторых местах будет падать мокрый снег.

Умеренное тепло будет, как говорят синоптики, на южных территориях _ 5 градусов. Но здесь тоже будут идти осадки, преимущественно это дожди. В Запорожье и близлежащем регионе будет идти мокрый снег.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет мокрый снег и гололедица: как изменится погода в регионах.

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