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Выпадет до полуметра снега: синоптик рассказал, в каких регионах Украины ждать осадков

Существенные осадки могут привести к росту лавинной опасности

сегодня, 11:56
Автор:

Елизавета Черных
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По словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю погода в большинстве областей будет напоминать ноябрь, чем средину декабря. Однако в некоторых регионах Украины установится снежный покров, ожидается более полуметра снега. Такой прогноз появился на сайте meteoprog. 

Выпадет до полуметра снега: синоптик рассказал, в каких регионах Украины ждать осадков

Снег - фото из открытых источников

"Высота первого снежного покрова будет очень символичной — от 1 до 10 сантиметров, и лишь в Карпатах и на Прикарпатье ожидается существенный прирост снега в течение недели на 15-30 сантиметров, в высокогорных районах — до полуметра и даже больше!"- сообщил специалист. 

Отмечается, что такие существенные осадки в Карпатах могут привести к росту лавинной опасности. 

Напомним, что новогодние праздники уже привычно для украинцев пройдут без снега, потому что из-за перепада температур снежный покров просто не успеет сформироваться. К тому же морозного февраля в этом году можно не ждать. В феврале погода будет больше напоминать март, потому как на термометре будет от 0 до +2. Из-за постоянных перепадов температур, что вызвано стремительным потеплением, метеорологам очень сложно спрогнозировать температуру погоды. Но вот с определением – будет ли много осадков или нет, с определением будет погода солнечной или пасмурной – сбоев быть не может.

Морозы зимой все же будут, но они будут кратковременными. Причиной теплых воздушны масс зимой является струйное течение, которое с большой скоростью вращается вокруг полюса и не дает холодному воздуху проникать на европейский регион. Как только скорость этого потока снижается – минусовые температуры тут же распространяются на юг.


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Источник: https://www.meteoprog.ua/ua/news/600126-oglyad-pogodnix-umov-v-ukrayini-na-tizden-13-19-grudnya-2021.html
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