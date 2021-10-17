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В Украину придут морозы: синоптики рассказали, когда похолодает

На юге страны в понедельник, 18 октября, будет теплее всего

сегодня, 11:45 comments3415
Автор:

Елизавета Черных

С понедельника, 18 октября, жителей Украины ждет ухудшение погоды. В частности, в некоторых областях страны ожидаются морозы. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. 

В Украину придут морозы: синоптики рассказали, когда похолодает

Морозы в Украине - фото из открытых источников

Кроме снижения температурных показателей, 18 октября, во Львовской, Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и на Волыни ожидаются дожди. 

В Западной части Украины столбики термометра ночью покажут -1...+4 градуса, днем — +7...+13. На севере прогнозируется температура +8...+10 градусов днем, +2...+4 ночью; на востоке страны — +7..+13 днем, +2...+5 ночью, в центре — +8...+10, ночью — +3...+7. На юге страны будет теплее всего. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+14 градусов, а ночью опустится до +3...+7 градусов. 

Отметим, что ранее синоптики спрогнозировали погоду на воскресенье 17 октября. В частности, на востоке Украины будет солнечно и сухо, температура поднимется до +11..+14 градусов. В южной части страны ожидается до +13...+16 градусов, на севере — +10...+12 градусов. А на западе жителей ждут морозы. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что несмотря на серьёзные климатическую ситуацию, которая демонстрирует тенденцию к потеплению, зима в 2021 и 2022 годах в Украине будет морозной и достаточной снежной. Таким прогнозом поделилась синоптик Татьяна Негойдалова. По словам специалиста, украинцы впервые за долгое время встретят "традиционную" зиму в своих городах.  Морозов ожидается гораздо больше, чем прошлой зимой, а оттепели меньше. 



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/ukrainu-idet-poholodanie-morozami-sinoptiki-1634452421.html
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