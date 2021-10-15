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Ночные морозы и дожди: какая погода будет на выходных

Актуальный прогноз погоды

15 октября 2021, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева

Погода в эту субботу и воскресенье возможна, в зависимости от региона — с сюрпризом. Где-то будет прохладно, на других территориях пройдут дожди, или даже морозы. Об этом информируют специалисты Украинского гидрометцентра.

Ночные морозы и дожди: какая погода будет на выходных

Актуальный прогноз погоды (фото из открытых источников)

В восточных регионах в субботу будет прохладно и сухо. Дождик может пройти над Полтавщиной. Ночью будет+2+ 5 градусов, днем потеплеет+ 12+ 15. Ветер будет сильнее.

Теплее всего будет на южных территориях: солнечно, без осадков. Но ветрено. Ночью будет +7 +9 градусов, днем температура поднимется до +13+ 16. В Крыму тоже без дождя, дневная температура +15 +17 градусов.

А вот в северных регионах будет дождливо, усилится ветер. Ночью прохладно +2+6, дневной время суток +10+13  градусов.

На западных территориях будет светить солнышко, но погода будет прохладная. Так же будет ветрено, как и в других регионах. Ночью будет +2+ 5 градусов, днем медленно потеплеет+10+ 14  градусов.

Кратковременные дожди будут идти в центральных регионах. Ночью будет+ 2 +4 градуса, в дневное время+10+ 14  градусов.

В столице в субботу без осадков. Сильного ветра не будет. Ночью температура прохладная +4 +6. Днем воздух прогреется и горожан будет радовать солнце. Температура достигнет+ 14 +16 градусов.

В воскресенье, 17 октября на восточных территориях дождей не прогнозируется, солнечно, но прохладно. Ночью +3 +6, днем+ 11+ 14 градусов.

В южных регионах будет теплеть. Дожди обойдут эти территории стороной. Днем +13 +16, ночью +6+9 градусов.

В северных областях в воскресенье осадков не будет. Так же будет светить солнце. А ночь — прохладная +2 +4. Днем температура увеличится +10 +12 градусов.

В западные регионы придут ночные октябрьские морозы. Будет до -2 градусов. Днем появится солнце, температура+ 10+ 13 градусов.

В столице государства 17 октября будет царить сухая и солнечная погода, но теплее не станет. Ночью в городе  +2+ 4 градусов, днем +10 +12 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик рассказала, какой будет погода на длинные выходные .


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/1
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