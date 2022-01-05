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В Украину начнет заходить холодный воздух: синоптик озвучила прогноз погоды

Температура воздуха будет колебаться в пределах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла

сегодня, 16:33
Автор:

Елизавета Черных
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По прогнозу известного украинского синоптика Натальи Диденко, в четверг, 6 января, в страну начнет заходить более холодный воздух. Об этом специалист написала на своей странице в Facebook. 

В Украину начнет заходить холодный воздух: синоптик озвучила прогноз погоды

В Украину начнет заходить холодный воздух - фото из открытых источников

Завтра температура воздуха будет колебаться в пределах от 1 градуса мороза до 4 градусов со знаком "плюс". В некоторых областях Украине будет еще теплее. В частности, на Юге, в Днепре и в Донецкой области столбики термометров 6 января покажут +5...+12 градусов. 

В четверг в Карпатах ожидается мокрый снег с дождем, а днем местами и в Центре страны. На остальной территории Украины существенных осадков синоптик не прогнозирует. 

Жителей столицы 6 января ждет несущественное снижение температурных показателей. Ночью ожидается около 0 градусов, а днем температура составит от 1 до 3 градусов тепла. Серьезных осадков в Киеве Диденко также не ожидает. 

При этом в ночь на Рождество в столице пройдет снег, а столбики термометров начнут опускаться до -4...-2 градусов. 

"Появится снова гололедица! Колядуйте степенно, не бегайте от дома к дому, или между домами от квартиры к квартире", — написала синоптик.

Отметим, несмотря на то, что на дворе январь, прогноз погоды далек от зимнего. Столбики термометров уже показывают температуру со знаком "плюс", а синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни. Замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал о причинах погодных изменений в стране. 

Также на портале "Комментарии" сообщалось, когда Украину снова накроют морозы. Хотя в ближайшие дни наблюдалась аномальная погода, похолодание, по словам синоптиков, не за горами. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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