Синоптик рассказал об изменениях климата в Украине и спрогнозировал погодные катаклизмы

Несмотря на то, что на дворе январь, прогноз погоды далек от зимнего. Столбики термометров уже показывают температуру со знаком "плюс", а синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни. Замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал изданию "Сегодня" о причинах изменения погоды в стране.

Погода в Украине - фото из открытых источников

Специалист отметил, что за последние 30 лет климат в Украине стал значительно теплее. Вследствие этого температура воздуха в наступившем январе будет выше, чем в прошлые десятилетия в этот период. При этом, отмечает синоптик, украинцам стоит ожидать больше погодных катаклизмов.

"Это снегопады, шквальное усиление ветра, гололед, мокрый снег, которые приведут к налипанию снега, в том числе на линии электропередачи, обесточиванию населенных пунктов", — сообщил Прокопенко.

Синоптик также добавил, что зимой вероятны не только дожди с мокрым снегом, но и ледяные дожди. Такое явление очень редко встречалось зимой, сейчас — участилось.

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, средняя температура второго зимнего месяца в стране составит от 0 до 6 градусов со знаком "минус". Такие температурные показатели близки к климатической норме.

Напомним, что синоптики называют сегодняшние погодные условия в Украине аномальными. Они в ближайшее время сохранятся на территории страны. Но уже с 7 января, на Рождество, столбики термометров будут показывает минусовые значения. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в пятницу в Украине ожидается до 3 градусов мороза, а в Карпатах — до -7 градусов.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине потеплеет до 12 градусов, но не везде.

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