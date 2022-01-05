logo

BTC/USD

46370.08

ETH/USD

3811.26

LTC/USD

148.19

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Синоптик рассказал об изменениях климата в Украине и спрогнозировал погодные катаклизмы
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптик рассказал об изменениях климата в Украине и спрогнозировал погодные катаклизмы

Зимой вероятны не только дожди с мокрым снегом, но и ледяные дожди

сегодня, 09:41
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что на дворе январь, прогноз погоды далек от зимнего. Столбики термометров уже показывают температуру со знаком "плюс", а синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни. Замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал изданию "Сегодня" о причинах изменения погоды в стране. 

Синоптик рассказал об изменениях климата в Украине и спрогнозировал погодные катаклизмы

Погода в Украине - фото из открытых источников

Специалист отметил, что за последние 30 лет климат в Украине стал значительно теплее. Вследствие этого температура воздуха в наступившем январе будет выше, чем в прошлые десятилетия в этот период. При этом, отмечает синоптик, украинцам стоит ожидать больше погодных катаклизмов. 

"Это снегопады, шквальное усиление ветра, гололед, мокрый снег, которые приведут к налипанию снега, в том числе на линии электропередачи, обесточиванию населенных пунктов", — сообщил Прокопенко. 

Синоптик также добавил, что зимой вероятны не только дожди с мокрым снегом, но и ледяные дожди. Такое явление очень редко встречалось зимой, сейчас — участилось. 

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, средняя температура второго зимнего месяца в стране составит от 0 до 6 градусов со знаком "минус". Такие температурные показатели близки к климатической норме. 

Напомним, что синоптики называют сегодняшние погодные условия в Украине аномальными. Они в ближайшее время сохранятся на территории страны. Но уже с 7 января, на Рождество, столбики термометров будут показывает минусовые значения. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в пятницу в Украине ожидается до 3 градусов мороза, а в Карпатах — до -7 градусов. 

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине потеплеет до 12 градусов, но не везде. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/pogoda-na-yanvar-tak-chto-zimy-uzhe-ne-budet-1594165.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!