logo

BTC/USD

46375.16

ETH/USD

3766.49

LTC/USD

148.82

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украину снова накроют морозы: синоптик назвал дату похолодания
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину снова накроют морозы: синоптик назвал дату похолодания

В четверг, 6 января, будет наблюдаться постепенное снижение температуры воздуха

сегодня, 10:38
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

В ближайшие дни на территории Украины сохранятся аномально теплые погодные условия, которые будут сопровождаться дождями, туманами и моросью. Однако уже с 7 января столбики термометров в стране начнут опускаться во всех регионах, что произойдет за счет влияния антициклона. Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич для meteoprog.

Украину снова накроют морозы: синоптик назвал дату похолодания

Украину снова накроют морозы: синоптик назвал дату похолодания - фото из открытых источников

5 января температура воздуха в стране будет повышаться. Днем ожидать от 3 до 8 градусов тепла, а на Юге страны и Прикарпатье термометры покажут +9...+12 градусов. Местами, отмечает синоптик, могут быть побиты суточные температурные рекорды. 

В четверг, 6 января, будет наблюдаться постепенное снижение температуры воздуха. На протяжении дня ожидается от 0 до 5 градусов со знаком "плюс", а в южных областях и Крыму — до +7...+12 градусов. 

Рождество, 7 января, принесет в некоторых области небольшой снег, а температура начнет снижаться еще больше — до 3 градусов мороза. В Карпатах, по прогнозу синоптика, будет еще прохладнее — до -7...-2 градусов. 

В выходные, 8 и 9 января, антициклон продолжит свое влияние и в стране ожидаются морозы с ночной температурой от 9 до 4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -4...+1 градуса. В Карпатах ночью до 15 градусов мороза. 

Отметим, что известный синоптик Наталья Диденко также прогнозировала похолодание в Украине на Рождество. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, какой будет погода в стране в январе текущего года. Так, в Укргидрометцентре спрогнозировали, что температура во второй зимний месяц будет находиться в пределах климатической нормы. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.meteoprog.ua/ua/news/601078-oglyad-pogodnix-umov-v-ukrayini-na-tizden-3-9-sicnya-2022.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!