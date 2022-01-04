В ближайшие дни на территории Украины сохранятся аномально теплые погодные условия, которые будут сопровождаться дождями, туманами и моросью. Однако уже с 7 января столбики термометров в стране начнут опускаться во всех регионах, что произойдет за счет влияния антициклона. Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич для meteoprog.

Украину снова накроют морозы: синоптик назвал дату похолодания - фото из открытых источников

5 января температура воздуха в стране будет повышаться. Днем ожидать от 3 до 8 градусов тепла, а на Юге страны и Прикарпатье термометры покажут +9...+12 градусов. Местами, отмечает синоптик, могут быть побиты суточные температурные рекорды.

В четверг, 6 января, будет наблюдаться постепенное снижение температуры воздуха. На протяжении дня ожидается от 0 до 5 градусов со знаком "плюс", а в южных областях и Крыму — до +7...+12 градусов.

Рождество, 7 января, принесет в некоторых области небольшой снег, а температура начнет снижаться еще больше — до 3 градусов мороза. В Карпатах, по прогнозу синоптика, будет еще прохладнее — до -7...-2 градусов.

В выходные, 8 и 9 января, антициклон продолжит свое влияние и в стране ожидаются морозы с ночной температурой от 9 до 4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -4...+1 градуса. В Карпатах ночью до 15 градусов мороза.

Отметим, что известный синоптик Наталья Диденко также прогнозировала похолодание в Украине на Рождество.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, какой будет погода в стране в январе текущего года. Так, в Укргидрометцентре спрогнозировали, что температура во второй зимний месяц будет находиться в пределах климатической нормы.

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