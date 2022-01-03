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Синоптик спрогнозировала до +8 градусов в Украине: куда придет потепление

Более "свежая" погода ожидается завтра в северной части страны

сегодня, 16:37
Автор:

Елизавета Черных
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Согласно прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, во вторник, 4 января, в Украине ожидается теплая погода. На протяжении дня столбики термометров будут показывать от 2 до 6 градусов со знаком "плюс". Об этом специалист написала на своей странице в Facebook.

Синоптик спрогнозировала до +8 градусов в Украине: куда придет потепление

Синоптик спрогнозировала до +8 градусов в Украине - фото из открытых источников

По словам Диденко, 4 января в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется до +4...+8 градусов. Речь о Западе страны. В Крыму во вторник синоптик прогнозирует до 11 градусов тепла. 

Более "свежая" погода ожидается завтра в северной части страны — в этих регионах столбики термометров будут показывать от -2 до +2 градусов. 

Кроме того, Диденко отметила, что ближайшая ночь принесет украинцам дождь с мокрым снегом. 4 января осадки в виде дождя ожидаются на Западе, а также в некоторых северных областях. Но с позднего вечера вторника и ночью в среду дожди накроют и центральные регионы Украины. 

Во вторник в Киеве будет преобладать влажная воздушная масса, но более существенных осадков (дождь) жителям столицы стоит ожидать вечером. Температура воздуха ночью составит 1...3 градуса со знаком "плюс", днем — до +6 градусов. 

По прогнозу специалиста, снижаться температура воздуха в Украине начнет 7 января, на Рождество. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали погоду в стране в январе 2022 года. Так, специалисты ожидают температуру на протяжении месяца в пределах климатической нормы — от 5 до 1 градуса мороза. Уровень осадков в январе также ожидается в пределах нормы. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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