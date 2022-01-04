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В Украине потеплеет до 12 градусов, но не везде: в каких регионах будет холоднее

5 января также ожидаются осадки в виде дождей, но они будут неоднородными

сегодня, 16:56
Автор:

Елизавета Черных
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По словам известного украинского синоптика Натальи Диденко, в среду, 5 января, в Украине ожидается самый теплый день. Столбики термометров завтра покажут 5...12 градусов со знаком "плюс". Однако на Востоке страны и в Сумской области будет холоднее — 1...5 градусов тепла. Свой прогноз специалист разместила на странице в Facebook. 

В Украине потеплеет до 12 градусов, но не везде: в каких регионах будет холоднее

Потепление в Украине - фото из открытых источников

Диденко отметила, что 5 января также ожидаются осадки в виде дождей, но они будут неоднородными. Ночью и утром — на Западе, Севере и Центре Украины. В среду днем в восточных регионах возможен мокрый снег. 

"Новая порция дождей подойдет в дневные часы в западные области", — отметила синоптик. 

В других регионах Украины на протяжении среды, 5 января, существенных осадков не прогнозируется. 

Жители столицы завтра также могут готовиться к самому теплому дню, отмечает синоптик. Столбики термометров в Киеве покажут +6...+9 градусов. Ближайшая ночь и утро в столице будут дождливыми, а днем осадков не ожидается. 

Кроме того, Диденко призвала украинцев беречь себя и свое имущество от старых деревьев и не задерживаться подолгу под крышами высоких зданий. Все погодные изменения, по словам синоптика, происходят на фоне сильного западного ветра. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, когда Украину накроют морозу. Так, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температура воздуха в стране начнет опускаться на Рождество, 7 января, за счет влияния антициклона. Столбики термометров опустятся до 3 градусов со знаком "минус" в дневное время, а в Карпатах ожидается до — 7 градусов. 



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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