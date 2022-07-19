В Украину идет жара из Европы: синоптик предупредила о повышении температуры воздуха

В Украину идет жара из Европы. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"Самые горячие синоптические события разворачиваются сейчас в Западной Европе. Сегодня, 19 июля, в Париже вероятно до +40 градусов", — пишет Диденко.

По прогнозу синоптика, завтра, 20 июля, основной ареал жары переместится на Германию, охватит значительную часть Центральной Европы.

"Этот жаркий воздух завтра, в среду, немного дыхнет и на нас. Не такой жгучий, но до +30 градусов вероятно 20 июля в западных областях Украины (кроме Волыни и Ровенщины, где воздух ожидается немного свежее) и на юго-западе", — Диденко.

Сообщается, что в северных областях будет комфортно, +20+26 градусов. В восточных, центральных областях и на Юге Украины предполагается +25+29 градусов.

"Большая часть Украины будет завтра принадлежать сухому воздуху, будет много солнца", — Диденко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине появится необычный банк, к которому привяжут всех украинцев: что известно. Михаил Федоров расставил все точки над "і" в вопросе появления необанка Дія Банк. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что есть один вариант: когда ждать перемирия Украины и России – в чем угроза крымского сценария. По настоящему в переговорах сегодня не заинтересована ни одна из сторон. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на юге Украины оккупанты теряют логистику и резервы: оперативная обстановка. В результате вражеских обстрелов Одесской области пострадали шесть мирных жителей. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что увольнение Баканова и Венедиктовой: что скрывается за этим решением – в чьи руки теперь перешла власть. Отправить в отставку Баканова и Венедиктову монобольшинству без поддержки других фракций и групп не удалось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!