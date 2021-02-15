В Украину идет резкое потепление: синоптики рассказали, когда ожидать

С 20 февраля в Украине, скорее всего, стоит ожидать резкого потепления. Такую информацию от климатолога НАН Вазиры Мартазиновой сообщает издание "Экономические новости".

В ближайшие выходные в Украине потеплеет. Фото: joyreactor.com

В отделе климатологических исследований и длительных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута НАН убеждены, что последняя декада февраля отметится менее морозными температурами, чем первая половина месяца.

Резкое потепление начнется уже в ближайшие выходные, после 20 февраля. Климатолог Вазира Мартазинова убеждена, что на это указывает "качество" снега, которым Украину щедро посыпает последние дни. Снег в основном падает уже не мокрый, а рассыпчатый. Ситуация с потеплением будет довольно похожа на январскую: когда морозы в -20 на показателе термометров менялись отметкой в +7 и выше. Тем не менее на "досрочное" окончание зимы надеяться не стоит — морозы еще обязательно напомнят о себе, правда, не такие сильные.

Прогноз Мартазиновой подтверждает и синоптик Наталья Диденко. Правда, Диденко добавляет, что до потепления придется перетерпеть эту неделю, которая обещает быть очень холодной — в северных и северо-восточных регионах страны в ночное время местами можно ожидать от -15 до -22 градусов по Цельсию. Существенных же осадков в дополнение к холодным температурам не предвидится.

Напомним, как уже сообщали "Комментарии", климатолог Вазира Мартазинова предсказала аномальную весну в 2021 году. Украинцам следует ожидать обильных и частых дождей в апреле и мае.

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