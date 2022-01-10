По прогнозу синоптика Наталья Диденко, во вторник, 11 января, в Украине температура воздуха в Украине начнет снижаться. Но похолодание будет мягким. Об этом специалист написала на своей странице в соцсети Facebook.

В Украину идет похолодание: синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни - фото из открытых источников

Столбики термометров покажут 6...2 градуса мороза, в восточных регионах -3...+2 градуса, а на Юге страны 11 января ожидается около 0 градусов. Ветер, по словам синоптика, будет северный и некомфортный.

11 января возможны осадки в виде снега в Карпатах, а также в восточных областях Украины. На оставшейся территории страны осадки не прогнозируются.

Диденко предупредила, что в связи с похолоданием на дорогах укрепиться гололедица. Потому, она призвала украинцев быть внимательными и осторожными.

Синоптик также рассказала, что уже с 12 января температура воздуха в стране начнет существенно снижаться. До 14 января столбики термометров в Украине будут показывать до 17 градусов мороза.

На выходных, 15 и 16 января, начнет теплеть. Температура повысится к небольшим минусовым значениям и наступит оттепель.

Напомним, что ранее синоптик Игорь Кибальчич также прогнозировал серьезное похолодание в Украине в ближайшее время. Специалист отметил, что в некоторых регионах страны температура может упасть до -23 градусов.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что синоптик Леонид Прокопенко рассказал об изменениях климата в Украине за последние три десятилетия и как они влияют на погодные условия в январе. Специалист отметил, что средняя температура во втором зимнем месяце будет выше, чем в прошлые годы в аналогичный период. Это как раз и связано с более теплым климатом, что наблюдается в стране.



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