По словам синоптика Натальи Диденко, 1 сентября в Украине продержится теплая погода, а на следующий день, 2 сентября, заметно похолодает. Такой прогноз специалист обнародовала на своей странице в Facebook.

В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату - фото из открытых источников

Синоптик отметила, что в День знаний на территории страны ожидается дождливая погода, в частности, в Западной, Южной и местами в центральной части. На Юге и Востоке Украине прогнозируется сухая погода.

"Температура воздуха в первый день украинской осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего. А вот 2 сентября ощутимо похолодает", — сообщила Диденко.

Напомним, что украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. В частности, в понедельник, 30 августа , погода может ухудшится до конца дня, а ночью в некоторых областях ожидаются грозы, град и шквалы. Нелетная погода может продержаться и ночью 31 августа. В стране ожидается первый (желтый) уровень опасности.

Также отметим, что лето подходит к концу и многим украинцам не терпится узнать, какая погода ждет Украину в первом осеннем месяце. Синоптики Укригидрометцентра спрогнозировали, что средняя температура сентября будет варьироваться в пределах +14...+18 градусов, при этом в Карпатах ожидается снижение температуры до +11...+12 градусов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за непогоды в американском штате Луизиана более миллиона домов оказались обесточенными. На данный момент уже известно об одном погибшем. Бушующий ураган под названием "Ида" запечатлели из космоса. Снимки были опубликованы французским астронавтом Томасом Песке.

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