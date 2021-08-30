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Украину накроют град и шквалы: где ухудшится погода

В стране ожидается первый (желтый) уровень опасности

сегодня, 13:11
Автор:

Елизавета Черных

Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. В частности, в понедельник, 30 августа , погода может ухудшится до конца дня, а ночью в некоторых областях ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).  

Украину накроют град и шквалы: где ухудшится погода

Украину накроют град и шквалы: где ухудшится погода - фото з відкритих джерел

Отмечается, что нелетная погода может продержаться и ночью 31 августа: 

"В северных, центральных и южных областях до конца суток 30 августа и ночью 31 августа грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях значительные дожди", — сказано в сообщении.

В ГСЧС также отметили, что в стране ожидается первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, что лето подходит к концу и многим украинцам не терпится узнать, какая погода ждет Украину в первом осеннем месяце. Синоптики Укригидрометцентра спрогнозировали, что средняя температура сентября будет варьироваться в пределах +14...+18 градусов, при этом в Карпатах ожидается снижение температуры до +11...+12 градусов. термометры будут показывать +11...+12 градусов.

Ранее издание "Комментарии" писало, что на юге США ураган уже снес крыши, разрушил дома и лишил людей электроэнергии. В частности, в Новом Орлеане город отключен через мощную стихию. По сообщениям местных властей, в городе работают генераторы электричества, ведь линии электропередач порвал сильный ветер. Там ждут пока стихия пройдет, чтобы восстанавливать инфраструктуру. К урагану подготовились — на линии работают 13 спасательных команд и бригады "скорой". Также в местной администрации сделали запасы еды и продуктов.




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Источник: https://t.me/dsns_telegram/2996
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