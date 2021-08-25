До конца лета остались считанные дни, и многие украинцы жаждут узнать, какой же будет погода в первый осенний месяц. Прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра, передает УНИАН.

Синоптики озвучили прогноз погоды на сентябрь - фото из открытых источников

Отмечается, что сентябрь в стране будет практически в пределах климатической нормы.

В частности, синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура будет колебаться в пределах +14...+18 градусов, при этом в Карпатах термометры будут показывать +11...+12 градусов. Специалисты также отмечают, что средняя температура воздуха в первый месяц осени обычно равна +13...+17 градусов. Таким образом сентябрь 2021 года будет близок к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", — спрогнозировали синоптики.

Издание также напоминает, что народный синоптик Леонид Горбань накануне заявлял, что сентябрь еще порадует украинцев теплыми днями, но уже под конец месяца в стране ожидается холодная погода, которая сохранится и к октябрю. В целом осенью ожидается много осадков, в октябре возможны уже первые заморозки. А вот в последний осенний месяц ожидается снег и мороз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ближайшие дни Украину накроет мощный атмосферный фронт из-за чего практически во всех регионах страны будет отмечаться переменчивая погода с обильными осадками, грозами. Так жители северо-западных областей будут огорчены аномально холодной погодой, а жителям юго-восточных областей придется изнемогать от жаркого воздуха. С четверга в большинство областей Украины придут кратковременные дожди и грозы, а с ними и существенное похолодание, что не свойственно для жаркого августа. Особенно острожными нужно быть жителям Одесской и Николаевской областях, где синоптики прогнозируют сильный ветер, а также град.





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