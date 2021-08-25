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Большинство областей Украины накроют грозы

В ближайшие сутки атмосферный фронт станет причиной неустойчивой погоды в большинстве областей Украины

сегодня, 15:30
Автор:

Кравцев Сергей

В ближайшие дни Украину накроет мощный атмосферный фронт из-за чего практически во всех регионах страны будет отмечаться переменчивая погода с обильными осадками, грозами. Как информирует портал "Комментарии", такие данные представил Укргидрометцентр, пишет "Интерфакс-Украина".

Большинство областей Украины накроют грозы

Дождливая погода Фото из открытых источников

Так жители северо-западных областей будут огорчены аномально холодной погодой, а жителям юго-восточных областей придется изнемогать от жаркого воздуха. С четверга в большинство областей Украины придут кратковременные дожди и грозы, а с ними и существенное похолодание, что не свойственно для жаркого августа. Особенно острожными нужно быть жителям Одесской и Николаевской областях, где синоптики прогнозируют сильный ветер, а также град.

Синоптики отмечают, что придут первые холодные ночи, когда столбик на термометре опустится до 10-15 градусов со знаком плюс, а в западных областях даже до 7-10 градусов.

В столице Украины в четверг будет весьма прохладно. Днем всего 18-20 градусов тепла, а ночью 13-15.

Читайте также на портале "Комментарии" — народный синоптик Леонид Горбань успокоил украинцев. Пока ещё рано говорить о первых заморозках, потому что раньше второй половины октября серьёзных похолоданий в Украине не будет. Только лишь после 21 октября стоит ожидать резкое похолодание, а затем и первый мокрый снег.

Также ранее "Комментарии" сообщали о последнем жарком дне лета. Начиная с 18 августа в Украине начало заметно холодать. Исключение составили лишь области на юге и юго-востоке Украины. Там лето задержалось дольше всего.


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Источник: https://interfax.com.ua/
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