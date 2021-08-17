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Конец лета наступил внезапно: синоптики прогнозируют 17 августа последний жаркий день

Сегодня последний жаркий день лета. Синоптик заявила об ухудшении погоды в Украине

сегодня, 08:43
Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что впереди еще практически половина августа, жаркая погода в последнем месяце лета подходит к своему завершению. Буквально, начиная с 18 августа в большей части регионов страны погодные условия могут кардинально измениться. Поэтому 17 августа может стать последним жарким днем уходящего лета. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Обозревателю" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Конец лета наступил внезапно: синоптики прогнозируют 17 августа последний жаркий день

Лето Фото: 24tv.ua

По ее словам, начиная с 18 августа в Украине начнет заметно холодать. Исключение могут быть – регионы на юге и юго-востоке Украины. Там жара еще какое-то время задержится, но в остальных областях, начиная со среды будет ощутимый спад температур. В той же Киевской области максимальная отметка на термометре будет достигать +23-25 градусов выше нуля, а ночью будет даже прохладно +19-20 градусов. Похолодание накроет всю Украину, наступая с Запада. К тому же прохладу будут добавлять кратковременные дожди. 

Синоптик прогнозирует, что к концу недели температура в большинстве областей страны станет комфортной, в пределах +24-27. Наталья Птуха отмечает, если днем температура будет оптимальной, то после прохождения атмосферного фронта нашу страну накроет затянувшийся сезон холодных ночей, когда на термометре будет +16... +20, а в западных регионах и еще меньше – всего +12. Синоптик отмечает, световой день уже начал сокращаться, поэтому похолодание ночью в это время года вполне нормальное явление. 

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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/poslednij-zharkij-den-leta-v-gidromettsentre-predupredili-o-poholodanii-12-dozhdyah-i-grozah.htm?_gl=1*ispgqo*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTE3NzM4Ny4xMTkuMS4xNjI5MTc3NDIyLjA.&_ga=2.238760000.193
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