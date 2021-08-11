Синоптик рассказал, когда в Украину придут первые заморозки и снег

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня пока ещё рано говорить о первых заморозках, потому что раньше второй половины октября серьёзных похолоданий в Украине не будет. Ну, а первый снег в Украину придет во второй половине осени. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в интервью порталу "Обозреватель".

Первый снег. Фото: УНИАН

По словам Леонида Горбаня, больше всего повезет жителям центральных регионов Украины. В этой части нашего государства весь октябрь будут фиксироваться почти летние температуры, но всё же во второй середине не исключены заморозки. После 21 октября стоит ожидать резкое похолодание. Самая минимальная температура октября будет наблюдаться с 25 по 28 число месяца. Вот тогда и столбит на термометре опустится ниже нуля до -1 и -2 днем и -3, -5 ночью.

В это же время возможен и первый мокрый снег. Ожидать его стоит в южных областях страны. Синоптик отмечает, что с 21 по 26 октября резкое похолодание произойдёт на юге страны. За эти пять дней температура стремительно опустится на минус 12 градусов и на столбике термометра будет в пределах -2, -4.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — Леонид Горбань спрогнозировал значительное похолодание в Украине уже в августе, а также два "бабьих лета" и аномально теплую первую половину сентября. Говоря об августе, синоптик отметил, сейчас температура держится в пределах +29...+31. Но так будет недолго. Уже начиная с 12 августа, температура существенно начнет опускаться. Каждый день будет становиться холоднее, и уже после того, как мы отпразднуем День Независимости Украины, максимальный температурный режим будет наблюдаться на уровне +22...+24 градуса.

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