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В Украину идет похолодание с мокрым снегом: прогноз погоды на 23 февраля (КАРТА)

Столбики термометров в ночное время опустятся до 4...1 градусов мороза

сегодня, 17:30
Автор:

Елизавета Черных
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В среду, 23 февраля, в Украину придет несущественное похолодание. В некоторых регионах возможен мокрый снег. Такой прогноз озвучила народный синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице. 

В Украину идет похолодание с мокрым снегом: прогноз погоды на 23 февраля (КАРТА)

В Украину идет похолодание - фото из открытых источников

Столбики термометров в ночное время опустятся до 4...1 градусов мороза, а в южной части Украины, Донецкой и Луганской областях температура воздуха составит в районе 0...+4 градусов. 

Днем погода улучшится и столбики термометров покажут 3...6 градусов тепла, а на Юге и Востоке — от 4 до 9 градусов со знаком "плюс". 

В среду мокрый снег возможен на Западе страны, а на оставшейся территории серьезных осадков не прогнозируется. 

В Украину идет похолодание с мокрым снегом: прогноз погоды на 23 февраля (КАРТА) - фото 2

В Киеве 23 февраля ожидается свежая и холодноватая погода. Столбики термометров в дневное время не покажут выше 5 градусов тепла. Осадки, по словам Диденко, также маловероятны. 

Синоптик отметила, что в ближайшее время в Украине повысится атмосферное давление и в некоторых регионах можно будет "полюбоваться солнышком". После незначительно похолодания в страну снова вернется тепло. 

Напомним, что 22 февраля ближе к вечеру дождливая погода нагрянет на Юг и Восток Украины. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал погоду на каждый весенний месяц. В частности, специалист ожидает похолодание в средине марта, практически летние погодные условия в апреле и опасную погоду в мае (местами со смерчами). До конца февраля зимних морозов не ожидается. 

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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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