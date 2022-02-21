До 24 градусов тепла, ливни и грозы: синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на каждый месяц весны

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, до конца текущего месяца, который удивляет украинцев теплой погодой, зимних холодов не стоит ожидать, однако в марте еще возможно снижение температуры. Об этом пишет "Телеграф".

Синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на каждый месяц весны - фото из открытых источников

Синоптик отметил, что в последние дни февраля температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 градусов мороза до 5 градусов тепла ночью, и 5-10 градусов со знаком "+" днем. В северной части Украины прогнозируется от +2...-7 градусов.

Примерно такие же погодные условия Щедрин прогнозирует и в первой половине первого весеннего месяца. При этом уже со средины марта, с 16 числа, в Украину придет незначительное похолодание, которое будет сопровождаться дождями и мокрым снегом. Погода будет ухудшаться примерно до 20 числа, а затем в страну вернется тепло и солнце. Такие погодные условия, скорее всего, продержатся до конца марта.

С начала апреля, по словам синоптика, в Украине снова похолодает. Ночью столбики термометров могут колебаться в пределах +2...+4 градусов. В большинстве регионов, кроме южных, возможны заморозки до 3 градусов. Практически летняя погода порадует украинцев с 5 апреля — почти по всей территории страны температура составит до 18 градусов тепла, а на Юге и Западе — до 24 градусов. При этом тепло будет сопровождаться сильными ливнями, грозами и шквалами. В последние дни апреля температура воздуха снова опустится, но существенных осадков ожидать не стоит.

Май, по прогнозу Щедрина, будет в основном теплым. Однако не исключает синоптик опасных погодных условий. В частности, мощных гроз, сильных ливней, градов и в некоторых областях даже смерчей. Скорее всего, продолжает специалист, в июне в Украине также ожидаются обильные осадки в виде ливней.

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