Часть Украины накроют дожди: синоптики рассказали, где испортится погода

Новая рабочая неделя в Украине начнется с теплой, но дождливой в некоторых областях погоды. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 февраля. Фото из открытых источников

По данным синоптиков, 21 февраля осадки в виде дождя ожидаются в следующих областях страны: Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Луцкой, Ровенской, Хмельницкой. В Ужгородской области ожидается мокрый снег с дождем. При этом на протяжении дня в этих областях будет тепло, температура воздуха поднимется максимально до +10 градусов. Ночью также будет "плюсовая" температура, до 3 градусов выше 0. Ветер — 5-10 м/с.

В остальных областях в понедельник погода будет сухой и теплой. В северных и центральных областях днем ожидается до +10 градусов. Ночью температура упадет до +2 градусов. Ветер — 7-12 м/с.

В южной части страны столбики термометров поднимутся днем до +11 градусов. Отмечается, что в ночь на 21 февраля может похолодать до -1. Ветер — 7-12 м/с.

На Востоке в понедельник погода также будет солнечной и теплой. Днем температура поднимется до +9 градусов, а ночью ожидается до 3 градусов выше 0. Ветер — 5-10 м/с.

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