Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала, где испортится погода

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Денис Подставной
Во вторник на территории всей Украины будет теплая, но дождливая погода. В некоторых областях ожидается мокрый снег. Об этом на своей странице в социальной сети рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 21 февраля. Фото из открытых источников
22 февраля, по словам синоптика, с ночи и на протяжении дня в северных, центральных и западных областях Украины пройдут дожди. Также временами его будет сменять мокрый снег. При этом температура воздуха будет подниматься до +11 градусов.
Ближе к вечеру дождливая погода нагрянет в южные и восточные области. Диденко сообщила, что в этих частях страны также будет тепло во вторник. На Юге температура воздуха будет достигать отметки +14 градусов. В Крыму ожидается до +16 градусов.
Жителям столицы 22 февраля также стоит ожидать пасмурную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега. Однако температура будет подниматься до +9 градусов.
Также синоптик подчеркнула, что в ближайшие несколько дней произойдет небольшое похолодание. Но уже к концу недели в Украину вновь вернутся тепло.
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