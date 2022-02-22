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Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала, где испортится погода

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля

22 февраля 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
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Во вторник на территории всей Украины будет теплая, но дождливая погода. В некоторых областях ожидается мокрый снег. Об этом на своей странице в социальной сети рассказала синоптик Наталья Диденко. 

Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала, где испортится погода

Погода в Украине 21 февраля. Фото из открытых источников

22 февраля, по словам синоптика, с ночи и на протяжении дня в северных, центральных и западных областях Украины пройдут дожди. Также временами его будет сменять мокрый снег. При этом температура воздуха будет подниматься до +11 градусов. 

Ближе к вечеру дождливая погода нагрянет в южные и восточные области. Диденко сообщила, что в этих частях страны также будет тепло во вторник. На Юге температура воздуха будет достигать отметки +14 градусов. В Крыму ожидается до +16 градусов. 

Жителям столицы 22 февраля также стоит ожидать пасмурную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега. Однако температура будет подниматься до +9 градусов. 

Также синоптик подчеркнула, что в ближайшие несколько дней произойдет небольшое похолодание. Но уже к концу недели в Украину вновь вернутся тепло.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что эксперты составили краткий перечень вещей, которые могут безнадежно испортить внешний вид женщины. Одним из пунктов этого списка являются волосы, которые принято считать "визитной карточкой" девушки. Если они не ухоженные, это сразу может оттолкнуть и испортить внешний вид. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что врач Сергей Агапкин рассказал, как можно нормализовать работу кишечника без применения лекарственных средств. Одно из главных правил — это соблюдение водного режима. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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