Во вторник, 23 ноября, температура воздуха в Украине снизится. Однако похолодание не станет окончательным. Об этом на своей странице в Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко.

В Украину идет похолодание: когда снизится температура - фото из открытых источников

По прогнозу специалиста, завтра в большинстве регионов страны столбики термометров опустятся до +1...+5 градусов в дневное время. В северо-восточных областях температура может снизится до -3...0 градусов.

На юге и на Закарпатье, по словам Диденко, ожидаются более комфортные погодные условия — в регионах будет теплее. Ожидается до +6...+11 градусов.

Во вторник на западе, севере, юге Украины, а также в Донецкой и Луганской областях прогнозируются осадки. В центральных регионах страны и в Харьковской области существенные осадки маловероятны.

"На Западе Украины после дождя и мокрого снега, которые более возможны в ближайшую ночь, в течение дня 23 ноября осадки прекратятся, но будет сильным северо-западный ветер", — отметила Наталья Диденко.

Однако синоптик прогнозирует, что похолодание не будет окончательным, и уже во второй половине текущей недели температурные столбики снова пойдут вверх.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что глава Укргидрометцентра Николай Кульбида озвучил прогноз для страны на зиму. Специалист ожидает в зимний период морозы до 30 градусов, которые не станут задерживаться на территории Украины. Природных катаклизмов, по прогнозу Кульбиды, украинцам ожидать не стоит, но снег прогнозируем.

Синоптик Вера Мартазинова также спрогнозировала погодные условия в Украине на новогодние и рождественские праздники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!