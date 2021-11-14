В Украину идет похолодание: какой будет погода 15 ноября

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Светлана Шкурупий
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недели в Украине будет по-настоящему ноябрьским. Завтра синоптики прогнозируют
небольшое похолодание, но осадков не будет.
Погода в Украине на 15 ноября (фото из открытых источников)
Согласно
данным Укргидрометцентра, в большинстве регионов, 15 ноября, ожидается ветер. Холоднее
всего будет в Сумской (+2...+4 градуса), Полтавской, Черниговской и Харьковской (+3…+5
градусов) областях. А вот больше всего воздух прогреется в Крыму (+9…+11
градусов), Ужгороде, Одессе, Николаеве и Херсоне (+8…+10 градусов). На
остальной территории Украины температурные показатели будут в диапазоне +4…+8
градусов. Осадков не предвещается, временами небо будет покрыто облаками, но в
основном ожидается солнечная погода.
В
столице Украине также не ожидается ни дождя, ни снега. Температурные столбики
днем поднимутся до +4…+6 градусов, а ночью опустятся до +1…+3. Ветер будет 5-10
метров в секунду.
Напомним,
украинский синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что первый снег и дожди ожидаются в стране уже с 19 ноября.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что грядущая зима будет мягче, в сравнении с
прошлогодней. Теплые дни будут сменяться заморозками, и так на протяжении всего
сезона. Климатолог Вазира Мартазинова отметила, что зима будет приходить в нашу страну постепенно. Нескольким регионам придется ощутить "зимнюю
погоду" уже с понедельника, 15 ноября.
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также, на самом большом острове Италии Сицилия непогода принесла с собой разрушения. Так, в городе Шакка несколько автомобилей провалились под землю в
результате обрушения участка автодороги из-за мощных дождей. На кадрах можно
заметить, как свирепствующая стихия уничтожила часть дороги и повредила
здания.
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