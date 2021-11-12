В Украину идет похолодание и снег: синоптики рассказали, какой будет погода

Погода в нашей стране на выходные будет хорошая, солнечная, но холодная. Морозы будут напоминать о себе только ночью. Но с началом новой рабочей недели в большинство регионов придет холод, а после 19 ноября выпадет первый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр и Наталья Диденко.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По прогнозу Диденко, в субботу и воскресенье будет хоть и солнечно, но уже будет ощущаться зимняя прохлада. Но солнечные лучи будут еще греть любителей прогулок.

По ее словам, в эти выходные будут с солнцем, можно будет погреться от солнечного тепла. Температура в день+ 5+8 градусов. Уже с понедельника к нам придет очередной холодный арктический циклон, и дневная температура сразу упадет на 3-5 градусов.

Антициклон принесет нам арктический холод, потому осадков не предвидится. На большинстве территорий днем+ 4+9 градусов, в южных и западных + 12 градусов.

Синоптик сделала серьезное предупреждение по поводу холодных температур. Они придут с 15 ноября. Первый снег и дожди ожидаются уже с 19 ноября по следующую пятницу. На большинстве наших территорий следует ожидать холодных дождей и снега.

Как прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра, морозы до -2-5 будут только на западных территориях. На других территориях теплее: от 0 до +3 градусов.

В воскресенье морозы снова вернутся в нашу страну. Помимо южных территорий. Будет-1-3. Дневная температура+ 6+8 градусов. В южных и западных регионах +10 градусов. На восточных территориях +4+7 градусов.

В понедельник арктический циклон доставит холод уже на все территории. Ночью морозы-1-2, днем температура будет +2+6 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идут морозы .

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