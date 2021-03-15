В Украину идет циклон Marius: где ожидать дождя и снега

Большинство областей Украины завтра, 16 марта, будет наслаждаться весенней погодой — без осадков и с достаточно высокими температурами. Вместе с этим, по прогнозу отечественного синоптика Натальи Диденко, балканский циклон Marius существенно "зацепит" западные регионы.

На Западной Украине ожидаются значительные осадки. Фото: kick.media

По словам Диденко, на севере, востоке и в центральных областях Украины будет царить повышенное атмосферное давление. Это будет способствовать сухой погоде с сильным порывистым ветром, однако плюсовой температурой. На юге, например, ртутные столбики поднимутся до +12. В других регионах прогнозируется от +4 до +10 градусов Цельсия.

Запад же будет "страдать" от влияния циклона Marius: следует ожидать значительных дождей, а местами — даже мокрого снега. Ветер северного направления будет холодным, иногда с неожиданными шквалами. Как объясняет Наталья Диденко, от циклонных настроений будет зависеть и температура воздуха. Жителям западной Украины следует надеяться лишь на небольшой плюс — от 1 до 4 градусов выше нуля.

Достаточно теплым — +7...+9 градусов — вторник, 16 марта, станет для киевлян. Погода ожидается облачная, но почти без осадков. Возможны порывы ветра — до 7-11 м/с.

В целом синоптик утверждает, что все ближайшую неделю в Украине будут царить влага, ветреная и довольно прохладная погода. Именно поэтому Диденко просит соотечественников обратить внимание на свой гардероб — чтобы во время коронавирусной пандемии не подцепить еще какой-то инфекции, вроде привычных ранее ОРВИ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что весна 2021 года в Украине планируется аномальной. О чем предупреждают метеорологи, можно узнать в нашем материале.

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