В Украину идет циклон Marius: где ожидать дождя и снега

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Вечканова Елена
Большинство областей Украины завтра, 16 марта, будет наслаждаться весенней погодой — без осадков и с достаточно высокими температурами. Вместе с этим, по прогнозу отечественного синоптика Натальи Диденко, балканский циклон Marius существенно "зацепит" западные регионы.
На Западной Украине ожидаются значительные осадки. Фото: kick.media
По словам Диденко, на севере, востоке и в центральных областях Украины будет царить повышенное атмосферное давление. Это будет способствовать сухой погоде с сильным порывистым ветром, однако плюсовой температурой. На юге, например, ртутные столбики поднимутся до +12. В других регионах прогнозируется от +4 до +10 градусов Цельсия.
Запад же будет "страдать" от влияния циклона Marius: следует ожидать значительных дождей, а местами — даже мокрого снега. Ветер северного направления будет холодным, иногда с неожиданными шквалами. Как объясняет Наталья Диденко, от циклонных настроений будет зависеть и температура воздуха. Жителям западной Украины следует надеяться лишь на небольшой плюс — от 1 до 4 градусов выше нуля.
Достаточно теплым — +7...+9 градусов — вторник, 16 марта, станет для киевлян. Погода ожидается облачная, но почти без осадков. Возможны порывы ветра — до 7-11 м/с.
В целом синоптик утверждает, что все ближайшую неделю в Украине будут царить влага, ветреная и довольно прохладная погода. Именно поэтому Диденко просит соотечественников обратить внимание на свой гардероб — чтобы во время коронавирусной пандемии не подцепить еще какой-то инфекции, вроде привычных ранее ОРВИ.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что весна 2021 года в Украине планируется аномальной. О чем предупреждают метеорологи, можно узнать в нашем материале.
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