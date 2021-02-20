В Украине заработал первый мобильный госпиталь для коронавирусных больных (ФОТО)

В Ивано-Франковске наконец установили все необходимые элементы первого украинского мобильного госпиталя. Необходимость в построении такого заведения возникла из-за безумного увеличения количества коронавирусных больных в регионе. О событии сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

Мобильный госпиталь в Ивано-Франковске. Фото: "Украина 24/7"

Следует отметить, что развертывание так называемого "полевого" госпиталя заняло у специалистов всего сутки. Только вчера, 19 февраля, все необходимые составляющие, а также медицинское оборудование были привезены в Ивано-Франковскую область. Между прочим, безопасность и скорость доставки обеспечили сотрудники ДСНС Украины.

Сегодня медики завершают конечное обустройство мобильного госпиталя. Как сообщается в СМИ, заведение будет состоять из нескольких отдельных модулей. Общая вместимость — 120 больничных коек. Следует отметить, что это вполовину меньше, чем прогнозировалось изначально. После первой информации по развертыванию медгоспиталя в Ивано-Франковске чиновники обещали обеспечить места для 250 возможных больных коронавирусом.

В общем Ивано-Франковская область довольно сильно страдает сейчас от COVID 19. Напомним, как сообщали "Комментарии" ранее, по меньшей мере до 28 февраля в регионе объявлен высший уровень карантина — "красный". Уже с субботы, 20 февраля, в области будут установлены специальные карантинные блокпосты, ограничиваться выезд и въезд в населенные пункты. Также жесткий карантин коснется большинства заведений, связанных с массовым скоплением граждан.

Также на портале сообщалось, что в Украине в целом обновились правила адаптивного карантина. Какие ограничения будут действовать в государстве и от чего они зависят, можно подробно узнать в нашем материале.

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