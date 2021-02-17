Стало известно, в каком регионе будет жесткий карантин из-за критической ситуации

Стало известно, что с 22 до 28 февраля в Ивано-Франковской области вводится карантин так называемого "красного" уровня в связи с распространением коронавирусного заболевания. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Стало известно, в каком регионе будет жесткий карантин - фото из открытых источников

По данным источника, решение ужесточить карантинные ограничения областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла 17 февраля на заседании с участием министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Более того, Ляшко подчеркнул, что председатели области выполнили все требования Минздрава, а именно подготовили 50% всех больничных коек в регионе для размещения пациентов с COVID-19. Однако, мест для пациентов с коронавирусом в COVID-больницах Прикарпатья все равно недостаточно.

Таким образом с 22 по 28 февраля заведения общественного питания области будут работать исключительно "на вынос". Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы обязаны прекратить работу. Также известно, что карантинные ограничения подразумевают запрет на проведение культурных и религиозные мероприятий, а также проведение очного обучения учеников 5-11 классов.

Сообщается, что уполномоченная комиссия в ближайшее время рассмотрят вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что наиболее критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине сейчас наблюдается в трех регионах. По результатам моделирования, плохая обстановка фиксируется в Закарпатской области. Кроме того, отмечают эксперты, в зоне риска оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.





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