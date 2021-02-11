logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.02.2021

BTC/USD

47705.03

ETH/USD

1793.46

LTC/USD

187.64

НБУ 11.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Названы три региона с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы три региона с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Украине

Три региона в течение последней недели показывают неутешительную статистику

сегодня, 19:55
Автор:

Таисия Ерохина

Наиболее критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине сейчас наблюдается в трех регионах. Об этом говорится в сообщении Киевской школы экономики (KSE).

Названы три региона с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Украине

Фото из открытых источников

По результатам моделирования, плохая обстановка фиксируется в Закарпатской области. Кроме того, отмечают эксперты, в зоне риска оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Именно в этих трех регионах, говорят в KSE, больше всего признаков новой вспышки коронавируса. В частности, уровень госпитализации в этих областях уже длительное время выше, чем число выписанных из больниц пациентов. Разница между показателями достигает 20-70%.

Наиболее тревожной этой неделе названа Закарпатская область, так как там заполнены 65% реанимационных коек, предназначенных для пациентов COVID-19. Более того, число неуклонно растет.

В Ивано-Франковской области показатель заполняемости немного меньше — 60%. К тому же ежедневный рост новых госпитализаций приостановился. Сейчас ситуация стабилизировалась, хотя и остается критической.

В Черновицкой области загружены 45% коек, но показатель не увеличивается.

Ситуация в Закарпатской области угрожающая, отмечается в сообщении, поскольку там ограниченное количество больниц и реанимационных коек для таких пациентов. Тогда как в двух других регионах имеются более доступные ресурсы.

Ранее стало известно, сколько украинцев имеют иммунитет к коронавирусу. Известно, можем ли говорить о начале формирования коллективного иммунитета в Украине.

Ранее сообщалось, сколько в Украине стоит лечение при коронавирусном заболевании. Врач назвал конкретные суммы. Кроме того, медик объяснил, в каких случаях на лечение COVID-19 украинцам приходится тратить "космические" суммы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/kolektivniy-imunitet-do-sars-cov-2-v-ukrayini-ne-bilshe-20-analiz-kse/?fbclid=IwAR1HbyCPTl6c0B2DPSi8wBySG89GS7kjMwNHhKxGeitWYnxxvxuC0L-SgIg
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ