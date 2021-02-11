Названы три региона с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Украине

Наиболее критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине сейчас наблюдается в трех регионах. Об этом говорится в сообщении Киевской школы экономики (KSE).

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По результатам моделирования, плохая обстановка фиксируется в Закарпатской области. Кроме того, отмечают эксперты, в зоне риска оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Именно в этих трех регионах, говорят в KSE, больше всего признаков новой вспышки коронавируса. В частности, уровень госпитализации в этих областях уже длительное время выше, чем число выписанных из больниц пациентов. Разница между показателями достигает 20-70%.

Наиболее тревожной этой неделе названа Закарпатская область, так как там заполнены 65% реанимационных коек, предназначенных для пациентов COVID-19. Более того, число неуклонно растет.

В Ивано-Франковской области показатель заполняемости немного меньше — 60%. К тому же ежедневный рост новых госпитализаций приостановился. Сейчас ситуация стабилизировалась, хотя и остается критической.

В Черновицкой области загружены 45% коек, но показатель не увеличивается.

Ситуация в Закарпатской области угрожающая, отмечается в сообщении, поскольку там ограниченное количество больниц и реанимационных коек для таких пациентов. Тогда как в двух других регионах имеются более доступные ресурсы.

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