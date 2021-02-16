В Украине увеличили штрафы для водителей: подробности

Сегодня, 16 февраля, депутаты Верховной Рады Украины в большинстве положительно проголосовали за принятие законопроекта №2695. Что изменилось и что важно знать всем владельцам автомобилей? Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ВР.

Рада ввела новые штрафы для водителей в Украине - фото: из открытых источников

Так, данный Закон усиливает ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде, за превышение скорости на дороге, а также за вождение без прав и побега с места аварии.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения

За первое нарушение водителей будут штрафовать на 17 тысяч гривен и на год лишать водительских прав. За второе подобное нарушение штраф составит уже 51 000 гривен и водительских прав лишат на три года. Третий случай будет стоить водителю лишения прав сроком на десять лет, а также конфискация авто. В случае, если водитель ТЗ отказывается пройти освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения, сума штрафа составит 40 800 грн.

Превышение скорости

За превышение скорости движения от 20 до 50 км/ч штраф будет от 255 до 340 грн. В случае. Если превышение более чем на 50 км / ч – от 510 до 1700 грн. Езда без ремня безопасности или шлема – от 51 до 510 гривен. Если водитель создал на дороге аварийную ситуацию, сумма штрафа за это составит 3400 гривен.

Вождение без прав

За отсутствие при себе документа водителю придется заплатить штраф размером 425 грн. Если же у водителя вовсе нет водительских прав, в таком случае штраф будет 3400 грн. За вождение в период, когда водитель лишен прав, ему придется заплатить штраф в размере 20 400 грн.

Оставление места ДТП

За оставление места ДТП водителям грозит штраф на сумму от 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года.

Также в случае, если водитель не уступил дорогу "аварийке" или скорой помощи, его ожидает штраф – 680 грн.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какую музыку очень опасно слушать в автомобиле, а также о том, что украинские водители смогут забыть о бумажных квитанциях со штрафами.





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