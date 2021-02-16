Украинские водители смогут забыть о бумажных квитанциях со штрафами

В Украине в ближайшее время могут отменить уведомления о штрафах, которые в народе успели назвать "письмами счастья". Штрафы не будут поступать в почтовый ящик по месту жительства нарушителя, их смогут отправлять сразу в режиме онлайн. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга МВД.

Письмо со штрафами: власти планируют отменить бумажные квитанции. Фото: kriminalukraine.com.ua

Однако в нововведение будут некоторые исключения — водителям не будут поступать бумажные квитанции только тогда, если нарушитель успеет оплатить штраф в течение первых 15 дней.

Законопроект уже подан в Верховную Раду. По словам заместителя, данное предложение имеет много преимуществ. Выдача квитанций о штрафах в онлайн-режиме сможет сократить расходы из государственного бюджета.

Фактически, сейчас письма о штрафах получают не водители, которые были за рулем, когда осуществлялось нарушение, а юридические владельцы автомобилей.

Напомним, что в Украине собираются ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, и для этого созданы уже несколько законопроектов. Какие суммы штрафов придется платить нарушителям, читайте в нашем материале.

Ранее на последнем заседании Верховной Рады нардепы рассмотрели вопросы усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. В частности, был поддержан законопроект, предусматривающий увеличение размера штрафов за отдельные нарушения. Детали читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что журналисты заметили, как кортеж Петра Порошенко двигался по Киеву на скорости 130 км/ч. По данным Страна.UA, "Мерседесы" экс-президента трижды нарушили ПДД за 15 минут. Видео можно посмотреть здесь.

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