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Какую музыку очень опасно слушать в автомобиле

Музыка имеет большое влияние на реакцию человека во время вождения

сегодня, 11:25
Автор:

Кириєнко Анна

Британские ученые выяснили, какая музыка может негативно влиять на вождение машины. Об этом сообщает автомобильный портал Avtosota.com

Какую музыку очень опасно слушать в автомобиле

Музыка в машину: какие песни опасно влияют на водителей. Фото: setphone.ru

Оказывается, что процесс управления автомобилем тесно связан с той музыкой, которую мы прослушиваем в данный момент. Опасной музыкой неожиданно оказалась классика. Когда участники эксперимента за рулем слушали инструментальную музыку, их реакция и внимание снижались.

Топ опасной музыки открывает "Симфония №5" Бетховена. На втором месте композиция Баха — "Токката и фуга Ре минор". Третью строчку занял вальс Штрауса под названием "Голубой Дунай".

Кроме того, ученые исследовали, какую музыку лучше слушать во время вождения и пришли к выводу, что лучше всего на нашу реакцию влияют мелодии, созвучные с ритмом человеческого сердцебиения.

Удачными для прослушивания во время вождения стали песни в стиле поп и рок. Лучшую реакцию показали участники, слушавшие американскую группу Aerosmith и легендарного исполнителя Элтона Джона.

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Источник: https://avtosota.com/10446-stalo-yzvestno-kakuyu-muz%d1%8bku-ochen-opasno-slushat-v-avtomobyle.html
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