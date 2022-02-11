logo

BTC/USD

43337.58

ETH/USD

3089.44

LTC/USD

132.53

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине утвердили новое сезонное меню для детских садов: как оно выглядит
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине утвердили новое сезонное меню для детских садов: как оно выглядит

Меню можно корректировать, однако все изменения нужно согласовать в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы

сегодня, 13:12
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Минздрав Украины утвердил рекомендованное сезонное меню для детей от 1 до 6 (7) лет для питания в учебных заведениях. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения. 

В Украине утвердили новое сезонное меню для детских садов: как оно выглядит

Минздрав утвердил рекомендуемое сезонное меню для детских садов

Сообщается, что Министерство здравоохранения Украины утвердило примерное четырехнедельное сезонное меню на зимний период. Его рекомендуется использовать для организации трехразового питания детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет в учебных заведениях и других организованных детских коллективах.

В техкартах содержится перечень блюд, требования к продуктам, а также все необходимые параметры и расчеты (масса нетто, энергетическая ценность продуктов и прочее). Кроме того, они содержат процессы приготовления и температурные режимы.

Меню может быть использовано в полном объеме или же частично, проработав его с учетом вкусовых предпочтений детей и технологических возможностей каждого из заведений.

Утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырех недельного меню в другое время года, однако с использованием сезонных продуктов.

Полное меню для детских садиков. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине обновят предмет информатики в школах. Пилотный проект стартует уже с нового учебного года, а во всех школах информатику обновят в 2023 году. 

Читайте также о том в чем признался Козак и, почему Ермак изначально летел в Берлин отбыть время. Переговоры в Берлине закончились безрезультатно, но представитель Путина Козак признался, что Россия не будет выполнять ни одно из обязательств. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что появились новые снимки, как РФ перебрасывает войска и технику в Беларусь и Крым. Россия и дальше везет войска и технику в Беларусь и в Крым. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-vveli-novoe-zimnee-menyu-dlya-detskih-sadov-chto-budut-est-deti-1602130.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!