Нормандский тупик: в чем признался Козак и, почему Ермак изначально летел в Берлин отбыть время

Вчера в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров "нормандского формата". Украину в них представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, который по итогам встречи был лаконичен в своих заявлениях, но все же заявил, что выйти на какой-то итоговый документ так и не удалось. В то же время заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий РФ на переговорах, заявил, что Россия хочет от Украины выполнения "джентльменского" соглашения. Что это за соглашение? Чем на самом деле закончились переговоры? Ответы на эти вопросы дали эксперты.

Нормандская четверка. Фото из открытых источников

Россия не собирается ни прекращать боевые действия, ни выводить оккупационные войска

Политический эксперты Михаил Бесараб считает, что представитель Путина Козак вчера на брифинге в Берлине фактически доказал, что Минские договоренности – это абсурд, а Нормандский формат – тупик. Он подчеркнул, что Германия и Франция не могут навязать никаких обязательств России по Минским договоренностям.

"То есть, Россия не собирается ни прекращать боевые действия, ни выводить оккупационные войска. Ведь, как говорит Козак, у них этого не требуют. Поэтому двигаться дальше по дороге Минских договоренностей и встречаться по "нормандской четверке" нет смысла. Таким должно быть логическое заключение после услышанного от представителя Путина. Следовательно, чтобы решить проблему вооруженного противостояния в Донецкой и Луганской областях, придется применять к Кремлю принуждение и силу, предусмотренные международным правом. Это то, чего давно требует сознательная часть человечества", – отметил эксперт.

Неправы те, кто скажут, что Ермак слетал в Берлин безрезультатно

Нардеп 8-го созыва Верховной Рады Борислав Береза считает, что на самом деле не нужно буквально трактовать заявление Ермака о том, что по итогам встречи не удалось согласовать итоговый документ.

"Неправы те, кто скажут, что Ермак слетал в Берлин безрезультатно. Во-первых, глава ОП немного развлёкся за наш с вами счет. Во-вторых, надеюсь, что он смог купить пару новых степлеров и пачку скрепок. Ибо согласно должности, Ермака это основная деятельность главы президентской канцелярии", – отметил эксперт.

Он добавляет, если же отбросить юмор и серьезно ответить на вопрос "какой же результат все-таки?", то ответ прогнозируемый – заранее было понятно, что результата не будет, вот его и нет.

"Осталось еще Зеленскому встретиться с Путиным, посмотреть ему в глаза, а потом удивленно взывать, что не смог убедить кровавого диктатора и заставить его отвести войска. В ОП не понимают, что они уже все сделали, чтобы от них ничего не зависело, а Украина потеряла субъектность. Но и это еще не дно. Хотя дноуглубительные работы нашей власти не прекращаются. К сожалению", – резюмировал Береза.

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