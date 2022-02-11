Нормандский тупик: в чем признался Козак и, почему Ермак изначально летел в Берлин отбыть время

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Кравцев Сергей
Вчера в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров "нормандского формата". Украину в них представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, который по итогам встречи был лаконичен в своих заявлениях, но все же заявил, что выйти на какой-то итоговый документ так и не удалось. В то же время заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий РФ на переговорах, заявил, что Россия хочет от Украины выполнения "джентльменского" соглашения. Что это за соглашение? Чем на самом деле закончились переговоры? Ответы на эти вопросы дали эксперты.
Нормандская четверка. Фото из открытых источников
Политический эксперты Михаил Бесараб считает, что представитель Путина Козак вчера на брифинге в Берлине фактически доказал, что Минские договоренности – это абсурд, а Нормандский формат – тупик. Он подчеркнул, что Германия и Франция не могут навязать никаких обязательств России по Минским договоренностям.
Нардеп 8-го созыва Верховной Рады Борислав Береза считает, что на самом деле не нужно буквально трактовать заявление Ермака о том, что по итогам встречи не удалось согласовать итоговый документ.
Он добавляет, если же отбросить юмор и серьезно ответить на вопрос "какой же результат все-таки?", то ответ прогнозируемый – заранее было понятно, что результата не будет, вот его и нет.
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