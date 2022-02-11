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Появились новые снимки, как РФ перебрасывает войска и технику в Беларусь и Крым

Россия и дальше везет войска и технику в Беларусь и в Крым — новые снимки

сегодня, 11:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на продолжительные переговоры и просьбы снизить градус эскалации на границе с Украиной Россия продолжает переброску войск и техники в Беларусь и аннексированный Крым. Как передает издание "Комментарии", новые спутниковые снимки, на которых видно, как Москва перебрасывает войска, опубликовал в Twitter корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер.

Появились новые снимки, как РФ перебрасывает войска и технику в Беларусь и Крым

Россия продолжает стягивать войска. Фото REUTERS

Так, спутник зафиксировал, как российские войска прибыли на территорию аэродрома Октябрьское в аннексированном Крыму. Журналист подсчитал, что россияне разместили на этом нефункционирующем аэродроме 550 военных палаток и сотни единиц техники. 

Также российские войска появились вблизи Новоозерного и в Славном оккупированного Крыма. На снимках четко видно реактивные системы залпового огня, а также очень много бронетехники.

Что касается переброски дополнительных сил в Беларусь, то Кремль перебросил боевую группу в Речицу, которая всего в 45 км от украинской границы. 

В это время не прекращаются перемещения российской армии в приграничных с Украиной областях. Так, в Курск прибыл большой военный контингент. Миллер отметил, судя по тем передвижениям, которые фиксируются со спутников, россияне готовятся к каким-то маневрам.

Отметим, ранее в Минобороны Украины сообщали, что Россия сконцентрировала у украинской границы чуть больше 100 тысяч военного контингента, а также очень много вооружения.

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Источник: https://twitter.com/ChristopherJM/status/1491851096729477127/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491851096729477127%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F02%2F11%2F7323570%2F
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