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В Украине сохранится дождливая погода

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни погода не наладится

сегодня, 14:47
Автор:

Мокрик Анастасия

С первого дня лета погода не балует украинцев солнцем. Ежедневные дожди и грозы уже стали привычными в этом месяце. Укргидрометцентр сообщает, что в ближайшее время можно не ожидать каких-либо изменений в погоде. 

В Украине сохранится дождливая погода

В ближайшие дни погода в Украине не наладится - фото: из открытых источников

В субботу, 12 июня, Украину вновь зальет дождем. В южных и западных областях днем ожидается дождь с грозой. В воскресенье ситуация будет подобной, только теперь ливни в сочетании с грозами будут по всей территории Украины. 

Что касается следующей недели, то и тогда погода не принесет каких-либо изменений. В понедельник и вторник всё также будут ливни с грозами на территории всех областей. В среду, 16 июня солнечно будет только в западных областях. В остальных — дожди с грозами. 

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала на своей странице в Facebook о том, что ближайшей ночью в Украину придет атмосферный фронт. Сейчас он пугает ливнями и дождями жителей Германии и Польши, а уже 13 июня окажется в нашей стране. 

Ближайшей ночью фронтальные ливни и грозы пройдут в западных областях и возможны даже сильные осадки. В течение дня 13 июня атмосферный фронт пересечет Украину, ведя за собой грозовые дожди и похолодание. При грозах возможны шквалы и град.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, сколько праздников и выходных дней для украинцев будет в июле 2021 года. Также издание информировало о том, что уже осенью текущего года в Украине появится новый профессиональный праздник. В нашей статье вы подробно сможете узнать о том, что это за праздник и какого числа он будет отмечаться.



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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/4
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