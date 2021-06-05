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Сколько украинцы будут отдыхать в июле: календарь выходных

В июле будет восемь выходных дней

сегодня, 14:53
Автор:

Денис Подставной

Второй месяц лета, увы, не богат праздниками. Поэтому украинцам не стоит рассчитывать на трехдневные уик-энды, как в предыдущем месяце. В июле будут стандартные восемь дней отдыха.

Сколько украинцы будут отдыхать в июле: календарь выходных

Сколько выходных будет в июле. Фото з открытых источников

Выходные выпадают на 4 и 5 июля, на 11 и 12 июля, затем на 18 и 19 июля, и последние выходные месяца — 25 и 26 июля. Остальные 23 дня будут рабочими.

Несмотря на то, что официальных праздников в июле не будет, всё же практически каждому дню принадлежит определённое событие. Кроме того, в этом месяце будет много профессиональных праздников. 

Праздники в июле:

В первый день лета празднуется День архитектора. 

2 июля — профессиональный праздник сотрудников налоговой службы.

На 4 июля выпадает День судебного эксперта.

6 — 7 июля — Ивана Купала.

8 июля — День семьи.

12 июля -  христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла.

14 июля в Украине отмечается праздник Летние Кузьминки.

15 июля — День украинских миротворцев и День работников металлургической отрасли.

16 июля — День бухгалтера.

19 июля празднуется День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

25 июля отмечают День работников торговли.

28 июля — День крещения Киевской Руси.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в первые выходные июля
Также издание информировало о том, почему иногда нужно отдыхать друг от друга в отношениях. Психологи рассказать, почему в отношениях важно личное пространство и почему в отдыхе друг от друга нет ничего страшного. Более подробно об этом читайте в нашей статье


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