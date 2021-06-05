Сколько украинцы будут отдыхать в июле: календарь выходных

Второй месяц лета, увы, не богат праздниками. Поэтому украинцам не стоит рассчитывать на трехдневные уик-энды, как в предыдущем месяце. В июле будут стандартные восемь дней отдыха.

Сколько выходных будет в июле. Фото з открытых источников

Выходные выпадают на 4 и 5 июля, на 11 и 12 июля, затем на 18 и 19 июля, и последние выходные месяца — 25 и 26 июля. Остальные 23 дня будут рабочими.

Несмотря на то, что официальных праздников в июле не будет, всё же практически каждому дню принадлежит определённое событие. Кроме того, в этом месяце будет много профессиональных праздников.

Праздники в июле:

В первый день лета празднуется День архитектора.

2 июля — профессиональный праздник сотрудников налоговой службы.

На 4 июля выпадает День судебного эксперта.

6 — 7 июля — Ивана Купала.

8 июля — День семьи.

12 июля - христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла.

14 июля в Украине отмечается праздник Летние Кузьминки.

15 июля — День украинских миротворцев и День работников металлургической отрасли.

16 июля — День бухгалтера.

19 июля празднуется День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

25 июля отмечают День работников торговли.

28 июля — День крещения Киевской Руси.

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